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Katar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasını kınayarak, saldırıyı "vahşice bir katliam ve uluslararası hukukun ihlali"...

Katar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasını kınayarak, saldırıyı "vahşice bir katliam ve uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirdi.