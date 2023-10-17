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Katar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasını kınayarak, saldırıyı "vahşice bir katliam ve uluslararası hukukun ihlali"...

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Katar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasını kınayarak, saldırıyı "vahşice bir katliam ve uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirdi.

Katar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasını kınayarak, saldırıyı "vahşice bir katliam ve uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirdi

Kaynak: AA / Güncel

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