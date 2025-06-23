Katar, İran'ın Hava Üssüne Yönelik Saldırısını Kınadı

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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran Devrim Muhafızları tarafından El Udeid Hava Üssü'nün hedef alınmasını Katar'ın egemenliğine ve hava sahasına açık bir ihlal olarak nitelendirerek, saldırıyı kınadı. Saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayan sözcü, Katar'ın gerekli karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

(ANKARA) - Katar Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Macid bin Muhammed El-Ansari, İran Devrim Muhafızları tarafından El Udeid Hava Üssü'nün hedef alınmasının Katar Devleti'nin egemenliğinin ve hava sahasının açık bir ihlali olduğunu bildirerek, saldırıyı kınadı.

İran'ın Katar'daki ABD üssünü hedef alması sonrası Katar Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Macid bin Muhammed El-Ansari'den yazılı açıklama geldi. Ensari,  Katar devleti adına saldırıyı şiddetle kınadı ve bunun Katar Devleti'nin egemenliğinin ve hava sahasının açık bir ihlali olduğunu belirtti. Saldırının Birleşmiş Milletler Antlaşması ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurgulayan El Ansari Katar Devleti'nin, saldırının şekli ve boyutuna uygun şekilde doğrudan karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu da ekledi.

Dr. El-Ansari, Katar Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Katar hava savunmasının saldırıyı başarıyla püskürttüğünü belirterek, Savunma Bakanlığı'nın saldırıya ilişkin daha sonra detaylı bir açıklama yapacağını ifade etti.

Resmi Sözcü, bu tür askeri tırmanışların devam etmesinin, bölgedeki güvenlik ve istikrarı tehdit edeceğini vurguladı. Bu noktada olayların askeri bir boyut kazanmasının tehlikeli sonuçlar doğuracağını belirterek, askeri faaliyetlerin durdurulması ve ciddi şekilde müzakere masasına dönülmesi gerektiğini vurguladı.

El-Ansari ayrıca, Katar Devleti'nin, bölgedeki krizin başından bu yana diplomatik çözüm yollarını savunduğunu ve gerilimin tırmanmasına karşı olduğunu vurguladı. Krizlerin aşılmasının ve bölge güvenliğinin sağlanmasının tek yolunun diyalog olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü, üssün önceden onaylanmış güvenlik ve koruma prosedürlerine uygun olarak tahliye edildiğini, bunun bölgedeki mevcut gerilim ortamında alınan önleyici tedbirler kapsamında yapıldığını ifade etti. Ayrıca, Katar Silahlı Kuvvetleri personelinin ve koalisyon güçlerinin güvende olduğunu, saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını teyit etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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