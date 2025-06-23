Katar, İran'ın El-Udeyd Hava Üssü'ne Yönelik Füze Saldırısını Engelledi

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Katar Savunma Bakanlığı, İran'ın El-Udeyd ABD Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısının engellendiğini ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyı kınayarak uluslararası hukuka uygun karşılık verme hakkını saklı tuttuklarını belirtti.

Katar Savunma Bakanlığı, İran'ın El-Udeyd ABD Hava Üssü'ne yönelik füze saldırısının engellendiğini ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katar hava sahasının ve topraklarının güvenli, Katar ordusunun da herhangi bir tehdit ile başa çıkmaya hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Katar hava savunması, El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan füze saldırısını başarıyla engelledi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı." ifadeleri kullanıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ın, İran Devrim Muhafızları tarafından El-Udeyd Hava Üssü'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını kaydetti.

"Katar, bu saldırıyı egemenliğinin, hava sahasının, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlali olarak değerlendirir ve saldırının şekli ve boyutuyla orantılı olarak, uluslararası hukuka uygun şekilde doğrudan karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu teyit eder." ifadelerini kullanan Ensari, diplomatik çözümlere öncelik verilmesi çağrısında bulundu.

Ensari ayrıca, bölgedeki gerilim ışığında, güvenlik tedbirleri kapsamında üssün daha önce tahliye edildiğini ve Katar ordusu mensupları ile ülkesine dost kuvvetlerin güvenliğini sağlamak için tüm tedbirlerin alındığını aktardı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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