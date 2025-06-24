Katar, İran'ın ABD Üssüne Saldırısını Kınadı

Katar, ülkesindeki ABD'ye ait El-Udeyd Üssü'ne saldırının ardından, İran'ın Doha Büyükelçisi Ali Salih Abadi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Katar'daki ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınadıklarını yinelendi.

Söz konusu saldırının ülkenin egemenliğinin, hava sahasının, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, Katar'ın bu "açık ihlale" karşı, uluslararası hukuka uygun şekilde yanıt verme hakkını saklı tuttuğu belirtildi.

İran'ın Doha Büyükelçisi Ali Salih Abadi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı aktarılan açıklamada görüşlerine yer verilen Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Said el-Merihi de bu ihlalin iyi komşuluk ilkeleriyle ve ülkesi ile İran arasındaki yakın ilişkilerle çeliştiğini vurguladı.

Katar'ın her zaman İran'la diyalogdan yana olduğunu ve bu yönde ciddi diplomatik çabalar sarf ettiğini hatırlatan Merihi, anlaşmazlıkların çözümünde acilen diyalog ve diplomatik yolların kullanılmasının, askeri gerilimin tırmandırılmasından kaçınılmasının, bölgesel ve küresel istikrarı güçlendirmek amacıyla askeri operasyonların derhal durdurulmasının önemine dikkati çekti.

İran devlet televizyonu IRIB, Katar'daki ABD üssü El-Udeyd'in hedef alındığını duyurmuştu.

İran Silahlı Kuvvetleri de Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyinin kararı ve Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı'nın komutasıyla, Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne "güçlü ve yıkıcı" bir füze saldırısı düzenlediğini bildirmişti.