Katar'ın büyüyen sağlıklı yaşam sektörü neler vadediyor? - Haberler

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Katar'ın büyüyen sağlıklı yaşam sektörü neler vadediyor?

DailyMotion.com - Güncel
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Katar 365, aileler için lüks sağlık tesislerinden toprakla iç içe çevre dostu bir çiftliğe, sağlıklı yaşamın Katar'da nasıl önem kazandığını ve büyük bir sektöre dönüştüğünü keşfediyor.

Katar 365, aileler için lüks sağlık tesislerinden toprakla iç içe çevre dostu bir çiftliğe, sağlıklı yaşamın Katar'da nasıl önem kazandığını ve büyük bir sektöre dönüştüğünü keşfediyor.

DailyMotion.com / Güncel

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