Katar ile Suudi Arabistan savunma alanlarında iş birliğini güçlendirme yollarını arıyor

Katar ile Suudi Arabistan, iki ülke arasında savunma iş birliğini geliştirme ve güçlendirme imkanları üzerine çalışıyor.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyad er-Ruveyli ile bir araya geldi.

Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı (DIMDEX 2022) etkinlikleri çerçevesinde yapılan görüşmede, iki taraf arasında savunma alanındaki ikili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imkanlar ele alındı.

Yine DİMEX 2022 çerçevesinde Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Salim bin Hamed bin Muhammed bin Akil en-Nabit, Mısır Genelkurmay Başkanı Usame Asker ile yaptığı görüşmede ortak ilgi alanları ve ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik konular tartışıldı.