Katar, Hindistanlı Büyükelçi'yi "Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımlar" nedeniyle bakanlığa çağırdı - Haberler

Katar Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi (BJP) yetkililerinin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanması nedeniyle Hindistan'ın Doha Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırarak, protesto notası verdi.

BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın, Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımının ardından görevden alınmasına ilişkin Katar Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Tüm dünyada Müslümanların öfkesine neden olan açıklamalarından dolayı, Hindistanlı yetkilinin iktidar partisindeki görevinin durdurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hint yetkilinin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadelerinin, dini nefreti körüklediği ve tüm dünyadaki Müslümanlara hakaret niteliği taşıdığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hint yetkilinin ifadeleri, İslam'ın Hindistan dahil olmak üzere tüm dünyada medeniyetlerin gelişmesinde oynadığı önemli rol konusunda açık bir şekilde cehaletini ortaya koyuyor."

Açıklamada, Hindistan'ın Doha Büyükelçisi Deepak Mittal'a iletilen protesto notasında Katar'ın beklentisinin "açıkça özür dilenmesi ve Hindistan hükümeti tarafından bu açıklamaların derhal kınanması" olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, İslam karşıtı bu tür açıklamaların cezasız kalmasının, insan haklarının korunması açısından ciddi bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi.

Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeler kullananlar görevlerinden alındı

Hindistan'da, 3 Haziran'da katıldığı televizyon programında, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle BJP Sözcüsü Nupur Sharma'nın bugün görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

Tepkiler üzerine Sharma özür diledi

Sharma gelen tepkiler üzerine Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alırım." ifadelerini kullandı.???????

Partiden ihraç edilen Kumar ise partinin kararının kendisi için önemini vurgulayarak, kendini partiye adayan bir kişi olduğunu söyledi.