Katar, Hindistan ve Pakistan Arasındaki Gerilimin Düşürülmesini Destekliyor

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Hindistan ve Pakistan arasında gerilimin düşürülmesi için harcanan tüm çabaları desteklediğini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü.

İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliği yollarını ele alan ikili, Hindistan ve Pakistan arasında tırmanan krizi de görüştü.

Al Sani, ülkesinin Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin düşürülmesi için harcanan tüm çabaları ve iki ülke arasındaki sorunların diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesini desteklediğini kaydetti.

Pahalgam terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Öte yandan Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.