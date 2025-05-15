Katar Havayolları'ndan Boeing'e Rekor Sipariş

SAN FRANCİSCO, 15 Mayıs (Xinhua) -- Katar Havayolları, ABD'li uçak üreticisi Boeing'den 210 adede kadar geniş gövdeli uçak satın alacağını duyurdu. Bu sipariş, Boeing tarihindeki en büyük geniş gövdeli uçak siparişi olarak kayıtlara geçti.

Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, siparişte 130 adet 787 Dreamliner, 30 adet 777-9 ve 50 adet ek opsiyon 787 ve 777X modelleri yer alıyor.

Katar Havayolları Grup İcra Kurulu Başkanı Bedir Muhammed El-Meer, "Boeing ile tarihimizdeki en büyük uçak siparişini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO'su Stephanie Pope ise, "Katar Havayolları'nın Boeing'e bu rekor siparişi vermesinden ve gelecekteki filolarını pazar lideri geniş gövdeli uçak ailemizi merkeze alarak sağlamlaştırmasından büyük onur duyuyoruz" dedi.