Katar Hava Trafiğini Geçici Olarak Durdurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar, bölgedeki güvenlik gelişmeleri nedeniyle hava trafiğini geçici olarak durdurdu. Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların ve ziyaretçilerin güvenliği için önleyici tedbirlerin alındığını açıkladı.

Katar, bölgedeki gelişmeler ışığında güvenlik nedeniyle ülkenin hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, resmi makamların sürekli olarak bölgesel ve uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde gelişmeleri değerlendirdiği ve kamuoyuna resmi kanallar aracılığıyla zamanında güncel bilgiler sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşların ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için ülkenin hava sahasındaki hava trafiği geçici olarak askıya alındı. Bu, bölgedeki gelişmelere dayanarak alınan bir dizi önlemin parçasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, bireylerin güvenliğinin en önemli öncelik olduğunu ve Katar'ın bu konuda gerekli önleyici tedbirleri almaktan çekinmeyeceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
İsrailli Bakan'dan 'Tahran yönetimi devrilene kadar İran'a saldırılar sürmeli' açıklaması

İsrailli Bakan, İran üzerindeki planlarını itiraf etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç rekor diyerek açıklamıştı! Fenerbahçe'ye dev sponsorluk geliri

Rekor diyerek açıklamıştı! Adidas'tan kazanılacak gelir ortaya çıktı
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi

ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

İran ile savaşan İsrail, bir yandan da o ülkeyi vuruyor
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.