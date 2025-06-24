Katar Hava Savunma Sistemleri, İran'ın Füze Saldırısını Başarıyla Önledi

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Katar Savunma Bakanlığı, El-Udeyd Hava Üssü'ne yönelik İran tarafından fırlatılan 19 balistik füzenin 18'inin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Saldırı sonrası uçuşlar kısa süreliğine durdu, fakat hava trafiği hızla normale döndü.

DOHA, 24 Haziran (Xinhua) -- Katar Savunma Bakanlığı, ABD birliklerinin bulunduğu El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan İran'ın 19 balistik füzesinden 18'inin ülkenin hava savunma sistemleri tarafından başarıyla önlendiğini, üsse isabet eden bir füzeninse herhangi can ya da mal kaybına yol açmadığını bildirdi.

Katar Ortak Operasyonlar Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şayik el-Hicri pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında iki ayrı dalga halinde fırlatılan füzelerin, Katar hava sahasına girdikten sonra deniz üzerinde imha edildiğini belirtti.

"Günün erken saatlerinde El-Udeyd'in de aralarında bulunduğu bazı askeri tesislere yönelik tehdit olduğuna dair istihbarat aldık" diyen El-Hicri, Katar'ın askeri açıdan hazır olduğunu ve yeteneklerinin "son olayda ortaya konulanın ötesinde olduğunu" kaydetti.

Saldırının ardından tüm hava trafiğini geçici olarak durduran Katar Sivil Havacılık Kurumu, kısa süre içinde uçuşların normale döndüğünü açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari de daha sonra düzenlediği basın toplantısında Katar'ın "kararlı ve ihtiyatlı" bir diplomatik karşılık vereceğini söyledi. Bölgesel çatışmalarda arabuluculuk yapmak için önemli diplomatik çabalar sarf ettiklerine dikkat çeken sözcü, bu nedenle saldırının "sürpriz" olduğunu belirtti.

İran'ın saldırıyı diplomatik kanallar aracılığıyla hem ABD'ye hem de Katar'a önceden bildirdiğini doğrulayan Ensari, yaşanan olay nedeniyle arabuluculuk rollerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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