Katar Hava Sahasını Güvenlik Önlemleriyle Yeniden Açtı

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İran'ın ABD askeri üssüne düzenlediği saldırının ardından hava sahasını kapatan Katar, güvenlik önlemleri alındıktan sonra hava trafiğini yeniden başlattı. Diğer Orta Doğu ülkeleri de benzer önlemler aldı.

İran'ın Katar'daki ABD askeri üssüne saldırı düzenlemesinin ardından hava sahasını kapatan Katar'ın, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra hava sahasını yeniden açtığı belirtildi.

Katar Sivil Havacılık Otoritesinin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilgili makamlarla gerekli koordinasyonun sağlanması ve güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından hava trafiğinin yeniden eski haline döndüğü ifade edildi.

Dün, İran'ın ABD üssüne saldırı düzenlemesinin ardından Katar'ın yanı sıra Kuveyt, Bahreyn ve Irak hava sahasını kapatmıştı.

İran devlet televizyonu IRIB, Katar'daki ABD askeri üssü El-Udeyd'in hedef alındığını duyurmuştu.

İran Silahlı Kuvvetleri de İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyinin kararı ve Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı'nın komutasıyla, Devrim Muhafızları Ordusunun, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne güçlü ve yıkıcı bir füze saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel
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