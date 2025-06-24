Katar Hava Sahası Kapatıldı, Qatar Airways Uçakları İstanbul'a Yönlendirildi
Katar'ın hava sahasını kapatma kararı sonrası Katar Havayolları'na ait 10 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Uçaklar, gece saatlerinde İstanbul'a ulaştı ve yakıt takviyesi alarak Doha'ya dönüş yaptı.
Katar'ın hava sahasını kapatma kararının ardından ülkenin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Katar Havayollarına (Qatar Airways) ait 10 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
Edinilen bilgiye göre, İran'ın, Katar'daki ABD üssüne hava saldırısı düzenlemesinin ardından hava sahasını kapatan bu ülkenin hava yolu şirketine ait 10 uçak gece saatlerinde havalimanına ulaştı.
İstanbul Havalimanı'nın çeşitli bölgelerinde park pozisyonunda bekleyen uçaklara, yakıt takviyesi ve ikram hizmetleri verildi.
Katar'da hava sahasının yeniden açılması kararı sonrası uçaklar başkent Doha'ya hareket etti.
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel