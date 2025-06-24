Katar Hava Sahası Kapatıldı, Qatar Airways Uçakları İstanbul'a Yönlendirildi

Katar Hava Sahası Kapatıldı, Qatar Airways Uçakları İstanbul'a Yönlendirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar'ın hava sahasını kapatma kararı sonrası Katar Havayolları'na ait 10 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Uçaklar, gece saatlerinde İstanbul'a ulaştı ve yakıt takviyesi alarak Doha'ya dönüş yaptı.

Katar'ın hava sahasını kapatma kararının ardından ülkenin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Katar Havayollarına (Qatar Airways) ait 10 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, İran'ın, Katar'daki ABD üssüne hava saldırısı düzenlemesinin ardından hava sahasını kapatan bu ülkenin hava yolu şirketine ait 10 uçak gece saatlerinde havalimanına ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nın çeşitli bölgelerinde park pozisyonunda bekleyen uçaklara, yakıt takviyesi ve ikram hizmetleri verildi.

Katar'da hava sahasının yeniden açılması kararı sonrası uçaklar başkent Doha'ya hareket etti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
Konkordato ilan eden Türk tekstil devi fabrikasını satıyor

Konkordato ilan eden Türkiye'nin dev şirketi fabrikasını satıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar transfer için son kararını verdi
Yok artık Comolli! Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etti

Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etmiş
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
Ortasında kaldığı kavgadan kaçarken minibüsün altında kaldı! Dehşet anları kamerada

Ortasında kaldığı kavgadan kaçarken minibüsün altında kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.