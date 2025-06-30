Katar, Gazze İçin Müzakere Sürecinin Yeniden Başlaması Üzerine Temasların Sürdüğünü Açıkladı

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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de şu anda bir ateşkes müzakeresi olmadığını, ancak müzakerelere dönüş için temasların sürdüğünü belirtti. ABD'nin müzakere sürecinde ciddi niyetleri olduğu ifade edildi.

Katar, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik şu anda herhangi bir müzakerenin yürütülmediğini, yalnızca müzakerelere yeniden başlamak için temasların sürdüğünü bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ensari, "Gazze'de ateşkes konusunda şu anda yürütülen bir müzakere yok. Ancak müzakerelere dönüş için bir formül oluşturulmasına yönelik temaslar var. Washington'dan Gazze'de bir anlaşmaya varılması yönünde olumlu bir dil duyuyoruz. ABD'nin müzakerelere dönüşü sağlama konusunda ciddi bir niyeti var ancak bu süreci zorlaştıran bazı karmaşık unsurlar mevcut." dedi.

Gazze'deki insani duruma da değinen Ensari, "Müzakereler ile insani yardım girişinin birbirinden ayrılması gerektiği konusunda ortaklarımızla baskıyı sürdürüyoruz. İsrail'in inatçı tutumu, yardım girişini engelliyor. İnsani boyutun askeri gelişmelerle ilişkilendirilmesini kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Katar ve Mısır, Gazze'deki İsrail saldırılarının sona erdirilmesi ve esir takası anlaşmasına varılması için arabuluculuk yürütüyor. Ensari'nin açıklaması, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati'nin yaptığı "Gazze için 60 günlük ateşkes içeren bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz" açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump da son günlerde yaptığı açıklamalarda, "Gazze'deki savaşın" sona erdirilmesi konusunda anlaşmanın "çok yakın" olduğunu söylemişti. Bu açıklamalar, İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında yeni bir normalleşme süreci başlatılabileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
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