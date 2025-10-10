Katar: Gazze'deki Ateşkesin İlk Aşamasıyla İnsani Sorumluluklarımızı Yerine Getireceğiz

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Filistin halkına ve bölgeye yönelik insani, tarihi ve diplomatik sorumluluklarını yerine getireceklerini söyledi.

Al Sani, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından paylaşımda bulundu.

Katarlı Bakan Al Sani açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Katar olarak Filistinli kardeşlerimiz ve bölgeye karşı insani, tarihi ve diplomatik sorumluluğumuzu yansıtan tüm çabayı göstermeye devam edeceğimizi vurguluyoruz.

Bu aşamanın başarısı, anlaşmanın uygulanmasını ve barış ile istikrarın sağlanmasını güvence altına almak için ortak bir sorumluluktur."

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.