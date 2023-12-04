Katar, 3.000 Filistinli yetimin ihtiyaçlarını karşılayacak ve 1.500 Gazzeli yaralının tedavisini sağlayacak. Ülke, Mısır ile koordinasyon yaparak yaralıları nakledip tedavi hizmeti sunacak.

Katar, Filistinli yetimlere ve Gazzelilere yardım edecek

DOHA, 4 Aralık (Xinhua) -- Katar Pazar günü 3.000 Filistinli yetimin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını ve 1.500 Gazzeli yaralının tedavisini sağlayacağını duyurdu.

Katar Haber Ajansı'nın haberine göre ülke, Filistinli yaralıların ve refakatçilerinin nakledilmesi için Mısır ile koordinasyon yapacak ve ardından bu kişilere belirlenen hastanelerde tedavi hizmeti sunacak.

Ajansa göre Katar, Gazze Şeridi'ne gıda, tıbbi malzeme, barınak, bir sahra hastanesi ve ambulanslardan oluşan 1.203 tonluk insani yardım malzemesi taşıyan 36 uçak gönderdi.

İsrail'de çoğunluğu 7 Ekim'deki Hamas saldırılarında olmak üzere yaklaşık 1.200 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırıları sonucunda 15.200'den fazla Filistinli öldürüldü ve 40.000'i aşkın Filistinli de yaralandı.