Katar Enerji, Fransız ve Yunan Ortak Girişimine 10 Milyar Dolarlık Lng İhalesi Verdi

DOHA, 17 Mayıs (Xinhua) -- Technip Energies ve Consolidated Contractors Company'nin çokuluslu ortak girişimi, Katar'ın Kuzey Sahası Güney Genişletme (NFS) sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projesinde 10 milyar ABD doları tutarında ihale aldı.

DOHA, 17 Mayıs (Xinhua) -- Technip Energies ve Consolidated Contractors Company'nin çokuluslu ortak girişimi, Katar'ın Kuzey Sahası Güney Genişletme (NFS) sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projesinde 10 milyar ABD doları tutarında ihale aldı.

Katar devletine ait Katar Enerji şirketinden Salı günü yapılan açıklamaya göre Fransa merkezli Technip Energies ile Yunanistan merkezli Consolidated Contractors Company tarafından kurulan ortak girişim, mühendislik, satın alma ve inşaat sözleşmesine hak kazandı.

Sözleşme kapsamında Ras Laffan endüstriyel kentinde, yıllık 16 milyon tonluk kapasiteye sahip iki mega LNG trenine ek olarak doğal gaz işleme, doğal gaz sıvısı toplama, helyum çıkarma ve işleme tesisleri inşa edilecek.

Katar Enerji şirketinin başkan ve CEO'su olarak da görev yapan Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad Sherida, sözleşmenin imza töreninde, "Katar Enerji olarak küresel doğalgaz talebinin karşılanması hedefine bağlılığımızı güçlendiren, dünyanın en büyük LNG projesinde erişilen önemli bir dönüm noktasını ilan etmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Katar Enerji, NFS projesinde yüzde 75 paya sahipken, geri kalan yüzde 25'lik pay için TotalEnergies, Shell ve ConocoPhillips ile ortaklık anlaşmaları imzaladı.

Katar'ın halihazırda yıllık yaklaşık 77 milyon tonluk bir LNG kapasitesi bulunuyor ve ülke bu miktarı gelecekte Kuzey Sahası Doğu Genişletme, NFS ve LNG projelerinin geliştirilmesiyle 126 milyona çıkarmayı planlıyor.

Dünyada doğal gaz rezervleri açısından üçüncü sırada yer alan Katar, LNG üretimi ve ihracatı bakımından istikrarlı şekilde ilk sırada bulunuyor.