Katar Emiri Yaralanan Vatandaşlarını Hastanede Ziyaret Etti

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail'in başkent Doha'ya düzenlediği hava saldırısında yaralanan vatandaşlarını hastanede ziyaret etti.

Katar merkezli Al Araby sitesine göre, Emir Temim, İsrail'in başkent Doha'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısında yaralanan Katar İç Güvenlik Kuvvetleri'nden Teğmen Ali Tuwaim Al-Marri ve diğer yaralıları ziyaret etti. Emir Temim, ziyaret sırasında yaralılarla yakından ilgilenerek sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Emir, saldırıdan etkilenen vatandaşlarının tedavi süreçlerinin titizlikle takip edileceğini vurguladı.

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadrosunun saldırıdan kurtulduğunu ancak Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.