Üye Girişi
Haberler

Katar Emiri ve Malezya Başbakanı Gazze Şeridi'ndeki Son Gelişmeleri Görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri görüştü. İki lider, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri görüştü.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Temin, başkent Doha'ya bir ziyaret gerçekleştiren Malezya Başbakanı Enver ile bir araya geldi.

Şeyh Temin ile Enver, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Şeyh Temin, görüşmelerin, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmesini umduğunu söyledi.

Malezya Başbakanı da 50 yılı aşkın süredir iki ülkeyi birleştiren tarihi ilişkilere övgüde bulundu.

Enver, "iki ülke arasında çeşitli alan ve düzeylerde ikili ortaklık için umut verici ufukların açılmasında görüşmelerin önemli olduğunu" vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 91 kişi öldürüldü, 78 bin 827 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Malezya Gazze Katar Diplomasi Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

 Miçotakis, Hamas için 'Terör örgütü' deyince Erdoğan devreye girdi

Miçotakis, Hamas için "Terör örgütü" deyince Erdoğan devreye girdi

 Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Bakmadan Geçme

Çitos Efe'nin son hali! "Çocuktan Al Haberi" Efe Koçyiğit son hali nasıl? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Mayıs Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Hayatı sorgulatacak Sigmund Freud sözleri Survivor CANLI izle! 13 Mayıs Pazartesi TV8 Survivor HD izleme linki var mı? Hükümet Kadın nerede çekildi? Hükümet Kadın filmi ne zaman yayınlandı? Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? 13-14 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu nedir, oyuncuları kimler,ne zaman, nerede çekildi? Carl Jung'dan Hayatı Değiştirecek 10 Alıntı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis ne görüştü, konu ne? 13-14 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 13 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 13 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Kavurma yaparken nelere dikkat edilmeli? Sert olmaması için ne yapmalı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi!
Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine CHP'den ilk yorum

Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine CHP'den ilk yorum
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title