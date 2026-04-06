Katar Emiri Şeyh Temim ile İspanya Başbakanı Sanchez telefonda görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile İran’ın Körfez ülkelerine yönelik misillemeleri ve bölgedeki deniz ulaşımı güvenliği üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Taraflar, gerilimin kontrol altına alınmasının önemini vurguladı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İran'ın Körfez ülkelerine yönelik devam eden misillemelerinin çerçevesinde bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Taraflar, söz konusu gelişmelerin bölgedeki deniz ulaşımı güvenliği üzerindeki etkilerini değerlendirirken, artan gerilimin yansımaları ve bölgesel istikrarın korunmasının önemi üzerinde durdu.

İspanya Başbakanı Sanchez'in Katar'daki durum hakkında bilgi aldığı ve ülkesinin Katar'a desteğini yinelediği belirtildi.

Görüşmede ayrıca, bölgedeki gerilimin kontrol altına alınmasına yönelik çabalar ile Lübnan'daki gelişmeler ele alınırken, tansiyonun düşürülmesi ve istikrarın güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
