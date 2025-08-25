Katar Emiri ve Fransa Cumhurbaşkanı'ndan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'de derhal ateşkese varılması gerektiğini vurguladı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emir Temim ile Macron bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve farklı alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra Gazze başta olmak üzere Suriye ve Lübnan'daki gelişmeler ele alındı.

Katar Emiri ile Macron, "Gazze Şeridi'nde derhal ateşkese varılması, esirlerin serbest bırakılması, yardım girişinin sağlanması ve insani felaketin daha da kötüleşmesinin önlenmesi" gerektiğini belirtti.

Rusya- Ukrayna kriziyle ilgili gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede Emir Temim ile Macron, Ukrayna'daki savaşı durdurmak için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini dile getirdi.