Katar Emiri Şeyh Temim ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron bölgesel gelişmeleri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, İran'ın bölgeye yönelik saldırıları, küresel enerji arzı ve Lübnan'daki gelişmeler ele alındı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırıları ve bölgedeki diğer gelişmeler ele alındı.

Görüşmede son dönemde yaşanan gelişmelerin bölgesel ve uluslararası istikrar üzerindeki etkilerini değerlendiren iki lider, artan gerilimin küresel enerji arzına yansımaları ile enerji akışının sürekliliğini konuştu.

Açıklamada, Macron'un Katar'ın kriz yönetimine ilişkin tutumunu takdir ettiği belirtilerek, enerji piyasalarında istikrarın korunması için uluslararası çabaların artırılması gerektiği vurgulandı.

Macron'un ayrıca, gerilimin düşürülmesinin önemine dikkati çektiği, özellikle bunun küresel enerji güvenliği üzerindeki etkilerine işaret ettiği aktarıldı.

Görüşmede, Lübnan'daki gelişmelerin de ele alındığı, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabaların değerlendirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
