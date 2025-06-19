Katar Emiri ve Almanya Başbakanı, İsrail-İran Gerginliğini Görüştü

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'le İsrail'in İran'a saldırılarını ve gerginliği azaltmanın önemini ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Şeyh Temim ile Merz, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Katar ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, İsrail'in İran topraklarına saldırısı ile gerginliğin azaltılması ve anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesinin önemi başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası alanda ortak önemi haiz gelişmeler değerlendirildi.

Öte yandan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari ise ülkesinin İsrail'in İran'a saldırılarını durdurmak için bölge ve dünyadaki ortaklarıyla temaslarını sürdürdüğünü ifade etti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere, ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.