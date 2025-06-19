Katar Emiri ve Almanya Başbakanı Gerginliği Azaltma Üzerine Görüştü

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Katar Emiri Şeyh Temim ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bölgede gerginliğin azaltılmasının önemini ele aldı. İki lider, diplomatik çözüm ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile İsrail'in İran'a saldırılarını ve gerginliği azaltmanın önemini ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Temim ile Merz, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Katar ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, İsrail'in İran topraklarına saldırısı ile gerginliğin azaltılması ve anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesinin önemi başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası alanda ortak önemi haiz gelişmeler değerlendirildi.

Öte yandan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari ise ülkesinin İsrail'in İran'a saldırılarını durdurmak için bölge ve dünyadaki ortaklarıyla temaslarını sürdürdüğünü ifade etti.

İki lider, ikili ilişkilerin daha da yoğunlaştırılması konusunda mutabık kaldı

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şansölye Friedrich Merz, telefon görüşmesinde, "bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden" İran'ın nükleer programı konusunda büyük endişe duyduğunu ifade etti.

İki lider, ihtilafın bölgedeki başka devletlere genişlemesine izin verilememesi konusunda mutabık kalırken, diplomatik çabalara yer verilmesi gerektiğini vurguladı.

Merz görüşmede, Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanları ile İran Dışişleri Bakanı arasında yarın Cenevre'de planlanan toplantı hakkında bilgi verdi.

Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin aciliyeti vurgulayan Şansölye Merz ve Katar Emiri Şeyh Temim, ikili ilişkilerin daha da yoğunlaştırılması konusunda da mutabık kaldı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere, ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
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