Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Filistin ve Gazze'deki gelişmeleri ele aldı

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Filistin ve Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani, AB Konseyi Başkanı Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, "Katar ile Avrupa Birliği arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmenin yollarının yanı sıra işgal altındaki Filistin toprakları ve Gazze'deki gelişmeler" masaya yatırıldı.

Katar resmi haber ajansı QNA da Emir Al Sani'nin resmi temasları kapsamında Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan'ı ziyaret ettiğini bildirdi.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıları durdurması kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde dün yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalamış; saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı açıklanmıştı.