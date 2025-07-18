Katar Emiri Şeyh Temim ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Önemli Görüşme

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi yaptı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara arasındaki görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Suriye halkıyla dayanışmalarını vurgulayan Şeyh Temim, Katar'ın Suriye'nin birliğini güçlendirmeye, toprak bütünlüğünü sağlamaya ve istikrarını bozmaya yönelik her türlü girişimi engellemeye yönelik tüm çabaları desteklediğini belirtti.

Katar Emiri, ülkesinin, Suriye topraklarına yönelik İsrail saldırılarını şiddetle kınadığını ifade ederek, bu saldırıların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ve Suriye'nin egemenliğine ve bölgenin istikrarına tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Şara ise Katar devletine verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, bölgenin güvenlik ve istikrarını güçlendirmeye yönelik üstlendiği rolden dolayı Katar Emiri'ne takdirlerini iletti.