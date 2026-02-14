Şeyh Temim, BAE ziyaretinde Devlet Başkanı Al Nahyan ile uluslararası ve bölgesel konuları görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile uluslararası ve bölgesel meselelerin yanı sıra iki ülke arasındaki çeşitli işbirliği ve ortak eylem alanlarını geliştirme yollarını ele aldı.

BAE haber ajansı WAM'a göre, Şeyh Temim, BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye yaptığı ziyarette BAE Devlet Başkanı ile bir araya geldi

Katar Emiri ve BAE Devlet Başkanı, "iki ülkenin kalkınmasına ve ortak çıkarlarına hizmet edecek, kardeş halklarına refah ve büyüme getirecek bir şekilde kardeşlik ilişkileri ve çeşitli iş birliği ile ortak eylem alanlarını geliştirmenin yollarını" değerlendirdi.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ele alan Şeyh Temim ve Al Nahyan, Orta Doğu'daki son gelişmeler, bölgedeki istikrar ve barışı desteklemek, diyaloğu teşvik etmek ve krizlere diplomatik çözümler bulmak için gösterilen çabalara değindi.

Liderler, ortak eylemi sürdürme ile bölgede barış ve istikrarı güçlendiren tüm çabaları destekleme konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Şeyh Temim ve Al Nahyan'ın görüşmesine çok sayıda Katarlı ve BAE'li yetkili de katıldı.

BAE ziyaretini bitirmesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Şeyh Temim, "Bugün Abu Dabi'de kardeşim, Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile verimli ve kardeşçe bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki hayati sektörlerdeki işbirliğini değerlendirdiklerini aktaran Şeyh Temim, bölgedeki diyaloğu geliştirmek, güvenlik ve istikrarı güçlendirmek için sürdürülen çabaları da görüştüklerini ifade etti.