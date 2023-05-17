Katar Emiri Şeyh Temim, Somali Devlet Başkanı'yla bir araya geldi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Şeyh Temim, ülkesini ziyaret eden Somali Devlet Başkanı ile ikili ilişkileri görüştü.

Katar'ın özellikle ekonomi ve kalkınma alanlarında Somali'ye destek yolları ele alınan görüşmede ayrıca ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası gelişmeler masaya yatırıldı.

Şeyh Temim, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesini istediğini belirterek, daha fazla işbirliği temennisinde bulundu.

Somali Devlet Başkanı da iki ülke arasındaki işbirliği düzeyinden ve çeşitli alanlarda arttırılmasından söz ederek, Katar'ın kalkınma alanlarındaki yardımlarından övgüyle bahsetti.

İki ülkenin eğitim bakanlarının da hazır bulunduğu görüşmenin ardından Şeyh Temim, Somali Devlet Başkanı onuruna öğle yemeği verdi.

Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmud, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Katar'ın başkenti Doha'ya gelmişti.