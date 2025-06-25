Katar Emiri Şeyh Temim, Silahlı Kuvvetler'in Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nı Ziyaret Etti

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Katar Emiri Şeyh Temim, Ortak Operasyonlar Komutanlığı'na yaptığı ziyarette, Askeri teknolojiler ve güvenlik prosedürleri hakkında bilgi aldı. Emir, Katar Silahlı Kuvvetleri'nin savunma kabiliyetlerini övdü.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, operasyon merkezinde yetkililerden bilgi alan Şeyh Temim, gözetim, komuta ve kontrol sistemlerinde kullanılan başlıca teknolojiler hakkında bilgilendirildi.

Ayrıca Katar Emiri, ortak operasyonların işleyişi ve prosedürlerine dair ayrıntılı bir sunum dinledi.

Şeyh Temim, Katar Silahlı Kuvvetleri'nin, İran tarafından ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'ne gerçekleştirilen füze saldırısının püskürtmesine ilişkin de bilgi aldı.

Katar Silahlı Kuvvetleri'nin savunma kabiliyetini, yüksek hazırlık seviyesi ve etkin müdahalesini öven Katar Emiri Şeyh Temim, ülkedeki tüm askeri ve güvenlik personeline teşekkür etti.

Ziyarette, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani ile çok sayıda üst düzey askeri ve güvenlik yetkilisi de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
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