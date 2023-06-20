Katar Emiri Şeyh Temim, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı Doha'da kabul etti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ikili ilişkileri görüştü.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ikili ilişkileri görüştü.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Temim, ülkesine resmi ziyarette bulunan Abdullahiyan'ı başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda kabul etti.

Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirmenin yolları ile bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani de görüşmede yer aldı.