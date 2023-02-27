Katar Emiri Şeyh Temim ile Mısır Başbakanı Medbuli Doha'da 'ikili ilişkileri' görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme yollarını değerlendirdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme yollarını değerlendirdi.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Şeyh Temim, ülkesini ziyaret eden Mısır Başbakanı Medbuli'yi başkent Doha'da kabul etti.

İki ülke arasında işbirliğini geliştirme yolları ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani de hazır bulundu.

Öte yandan Mısır medyasında yer alan haberlere göre, Şeyh Temim'in kabulünün ardından Katar ve Mısır başbakanları arasında ikili görüşme gerçekleştirildi.

Mısır Başbakanı Medbuli'nin Doha ziyareti kapsamında ikili işbirliği ve Katar'ın Mısır'daki yatırımlarını arttırması konusunda protokoller imzalanması bekleniyor.

Medbuli'ye ziyareti sırasında Mısır ekonomik kalkınma, sağlık, maliye, sanayi ve ticaret bakanlarından oluşan bir heyet eşlik ediyor.

Bu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2014'te göreve gelmesinden bu yana Kahire'den Doha'ya başbakan düzeyinde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Ziyaretin süresine ilişkin ise iki taraftan da bilgi verilmedi.

Mısır-Katar ilişkilerinde Ocak 2021'de Körfez krizini sona erdiren Ula Bildirisi'nin imzalanmasının ardından gelişme kaydedilmişti. Sisi, ilk kez Eylül 2022'de Doha'yı ziyaret ederek Şeyh Temim ile bir araya gelmişti.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, 5 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde imzalanan Ula Bildirisi ile çözüme kavuşmuştu.