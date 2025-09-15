Katar Emiri Şeyh Temim'den İsrail'e Sert Tepki: 'Somut Adımlar Atılmalı'

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail hükümetinin kan dökme arzusuna karşı somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Katar Emiri, İsrail'in Doha'da Hamas üyelerini hedef alan saldırısının ardından düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin egemenliğini korumakta kararlı olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının "soykırıma dönüştüğünü" ifade eden Katar Emiri, Tel Aviv yönetimini müzakereleri bilinçli şekilde sabote etmekle suçladı.

"İsrail hükümetinin kan dökme arzusuna karşı somut adımlar atılması gerekiyor" diyen Şeyh Temim, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir "imha savaşı"na dönüştüğünü vurguladı.

Ülkesinin başkenti Doha'nın da Hamas liderlerine yönelik hain bir saldırıya maruz kaldığını hatırlatan Emir Temim, İsrail saldırısı gerçekleştiğinde, Hamas heyetinin Katar ve Mısır'dan aldığı ABD teklifini değerlendirdiğini kaydetti.

Katar Emiri, "İsrail, Hamas'ın siyasi liderliğini öldürmek istiyorsa, neden onunla müzakere ediyor? Müzakereleri engellemek istiyor. Müzakere eden bir tarafı ısrarla ve sistematik bir şekilde hedef alan herkes, müzakereleri engellemek için çalışıyor demektir" değerlendirmesinde bulundu.

"Doha'daki saldırı tüm bölgenin güvenliğini hedef alıyor"

İsrail hükümetini ırkçı ve aşırı sağcı politikalarla "terör estirmekle" suçlayan Şeyh Temim, "Katar'ın başkentinde gerçekleşen bu saldırı sadece ülkemizi değil, tüm bölgenin güvenliğini hedef almıştır. İsrail'in saldırısı savaş suçu niteliğinde ve Arap dünyasını hedef alıyor. Biz, egemenliğimizi savunmak için gerekli olan her adımı atacağız" dedi.

İsrail'in "Arap dünyasında nüfuz kurma" hayalinin tehlikeli bir hayal olduğunu dile getiren Emir, " (İsrail Başbakanı) Netanyahu, bölgenin İsrail'in nüfuz alanı haline gelmesini hayal ediyor ancak bu büyük bir yanılsama ve bu planlar gerçekleşmeyecek" ifadelerini kullandı.

Arap Barış Girişimi'ne de değinen Katar Emiri, "Eğer İsrail bu girişimi kabul etmiş olsaydı, bölge sayısız trajediden kurtulmuş olacaktı" şeklinde konuştu.

Gazze'deki insani felaketi "soykırım savaşına dönüşen saldırılar" sözleriyle niteleyen Emir Temim, "İsrail, Gazze'yi yaşanmaz hale getirip halkını zorla göç ettirmek istiyor" diye konuştu.

Katar'ın arabuluculuk rolüne dikkati çeken Emir Temim, başkent Doha'nın geçmişte Hamas ve İsrail heyetlerini ağırlayarak esirlerin serbest bırakılmasını sağladığını hatırlattı.

Emir Temim, Doha'daki saldırıyı "saldırgan, hain ve korkakça" diye nitelendirerek, "Vatandaşlarımızın yanı sıra tüm dünya bu terör saldırısından şok oldu. Başkentimizde, Hamas liderlerinin aileleriyle birlikte bulunduğu sivil bir konut açıkça hedef alındı" dedi.

Katar Emiri, "Bu savaş artık sadece Gazze'ye karşı değil, tüm Arap dünyasına karşı yürütülüyor. İsrail'in saldırganlığı karşısında birlik içinde hareket etmeliyiz" çağrısında bulundu.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik tehditlere işaret eden Emir Temim, İsrail'in ülkeyi bölmeye çalıştığını ancak bu planların asla hayata geçmeyeceğini söyledi

İİT ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi

Devlet başkanları seviyesinde yapılan zirve, İsrail'in 9 Eylül'de Doha'ya gerçekleştirdiği saldırının ardından Katar'ın çağrısı ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle düzenleniyor.

Zirve, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü ve Lübnan, Suriye, Yemen ve İran gibi bölge ülkelerine genişlettiği saldırılar sonrasında düzenlenen İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvelerinin üçüncüsü olma özelliği taşıyor.

Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmişti

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.