Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Filistin'in Doha Büyükelçisi Munir Abdullah Gannam'a devlet nişanı takdim etti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Filistin'in Doha Büyükelçisi Munir Abdullah Gannam'a devlet nişanı takdim etti.

Katar Emiri Al Sani, ülkedeki görev süresinin sonuna gelen Filistin'in Doha Büyükelçisi Gannam'ı Emirlik Divanı'nda kabul etti.

Al Sani, Gannam'a iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı katkılar dolayısıyla "El-Vecbe Nişanı" tevcih etti.

Filistinli Büyükelçi'ye gelecekteki görevlerinde başarılar dileyen Katar Emiri, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi ve ilerlemesi temennisinde bulundu.

Büyükelçi Gannam da takdim edilen nişan ve görev süresince kendisiyle yapılan işbirliği için Katar Emiri ve devlet yetkililerine teşekkür etti.

El-Vecbe Nişanı, Katar'daki güvenilir yabancı büyükelçilere veriliyor.