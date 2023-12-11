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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Arap ülkelerinin enerji bakanlarıyla bir araya geldi

11 Aralık 2023 19:06 Güncelleme: 19:08 Abone Ol

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Arap ülkelerinin enerji bakanlarından oluşan bir heyetle dünya enerji piyasalarındaki gelişmeleri ele aldı. Al Sani, Arap Enerji Konferansı'na katılan bakanları kabul etti ve konferansın enerji alanlarında Arap işbirliğini güçlendireceğini ifade etti.