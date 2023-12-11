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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Arap ülkelerinin enerji bakanlarıyla bir araya geldi

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Arap ülkelerinin enerji bakanlarından oluşan bir heyetle dünya enerji piyasalarındaki gelişmeleri ele aldı. Al Sani, Arap Enerji Konferansı'na katılan bakanları kabul etti ve konferansın enerji alanlarında Arap işbirliğini güçlendireceğini ifade etti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Arap ülkelerinin enerji bakanlarından oluşan bir heyetle dünya enerji piyasalarındaki gelişmeleri ele aldı.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Al Sani, 12. Arap Enerji Konferansı'na katılan Arap ülkelerinin enerji bakanlarını başkent Doha'daki ofisinde kabul etti.

Al Sani, dünya enerji piyasalarındaki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, konferansın enerji alanlarında Arap işbirliğinin güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Katar'ın başkenti Doha'da "Enerji ve Arap İşbirliği" temasıyla düzenlenen 12. Arap Enerji Konferansı bugün başladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, iki gün sürecek konferansın OPEC Bakanlar Konseyi toplantısına da ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Kaynak: AA / Güncel

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