Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani, Mısır'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin gelişi Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılanması İttihadiye Sarayı'nda resmi karşılama töreninden detaylar KAHİRE - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de,... Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin gelişi Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılanması İttihadiye Sarayı'nda resmi karşılama töreninden detaylar KAHİRE - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. AA / Güncel Kahire Mısır Katar Güncel Haberler

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