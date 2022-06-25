Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani, Mısır'da
AA - Güncel
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin gelişi Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılanması İttihadiye Sarayı'nda resmi karşılama töreninden detaylar KAHİRE - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de,...
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin gelişi
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılanması
İttihadiye Sarayı'nda resmi karşılama töreninden detaylar
KAHİRE - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
AA / Güncel