Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani, Mısır'da - Haberler

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Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani, Mısır'da

AA - Güncel
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Uluslararası Kahire Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Uluslararası Kahire Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı.

AA / Güncel

Kahire Mısır Katar Güncel Haberler

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