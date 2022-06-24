Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani, Mısır'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Uluslararası Kahire Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Uluslararası Kahire Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı. AA / Güncel Kahire Mısır Katar Güncel Haberler

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