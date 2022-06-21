Katar Emiri, krizlerin adaletle ve çifte standardın reddedilmesiyle aşılabileceğini söyledi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, krizleri aşmanın yolunun dayanışma, adalet ve çifte standardın reddedilmesinden geçtiğini ifade etti.

Katar Emiri Al Sani, "Küresel Ekonomik İyileşmede Eşitliğin Sağlanması" temasıyla başkent Doha'da düzenlenen Katar Ekonomi Forumu'nun açılışında konuştu.

Katar Ekonomi Forumu'nun stratejik konularda diyaloğu zenginleştirmeyi amaçladığını belirten Al Sani, "Kovid-19 salgını zengin ve fakir ülkeler arasındaki uçurumun boyutunu gözler önüne serdi ve bu farkın açılmasına neden oldu." dedi.

Al Sani, sorunları aşmanın yolunun tüm devletlerin "dayanışma, adalet, eşitlik ve çifte standardı reddetme" ilkelerine riayet etmesiyle mümkün olabileceğini dile getirdi.

Katar Emiri, "Ekonomiyle çözümü olmayan sorunlar var; savaşlar ve bu savaşların Ukrayna ve diğer birçok ülke ve halkı üzerindeki yıkıcı etkileri. Bu durumda çözüm ancak siyasi düzeyde olabilir." diye konuştu.

Al Sani ayrıca, savaş ortamında gıda krizinin "arz talep yasasına" bırakılamayacağını ve fakir ülkelerin aşırı yoksulluk sorunuyla tek başına yüzleşmeye terk edilemeyeceklerini kaydetti.

Forumun açılışına Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ve Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden çok sayıda bakan ve temsilci de katıldı.

Katar Ekonomi Forumu'nun ilki Haziran 2021'de Kovid-19 tedbirleri nedeniyle video konferans yöntemiyle düzenlenmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da foruma video mesajla katılmıştı.