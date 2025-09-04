Katar Emiri, İran Dışişleri Bakanı'nı Kabul Etti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Doha'ya gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Doha'daki Lusail Sarayında gerçekleşen görüşmede Erakçi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ile özellikle bölgedeki gelişmelere dair mesajını Emir Al Sani'ye iletti.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yolları ve güvenlik iş birliğinin ele alındığı ifade edildi. Taraflar ayrıca, son gelişmelerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.