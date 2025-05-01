Katar Emiri ile Pakistan Başbakanı Görüşme Gerçekleştirdi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, uluslararası ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Temim ile Şerif bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler ile bunların desteklenmesi ve geliştirilmesinin yolları ele alındı.

Şeyh Temim ile Şerif ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

?Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.