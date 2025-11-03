Katar Emiri ile Çin Devlet Başkanı Yardımcısı İkili İlişkileri Görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng, ikili ilişkileri geliştirmenin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre Katar Emiri Al Sani, yarın başlayacak 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere Doha'ya gelen Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han'ı kabul etti.

Görüşmede Katar ile Çin arasındaki ikili ilişkiler ile bunların çeşitli alanlarda nasıl güçlendirilebileceği ve geliştirilebileceği konuları ele alındı. Ayrıca son bölgesel ve küresel gelişmeler ile ortak ilgi alanına giren birçok mesele de masaya yatırıldı.

Doha, 4-6 Kasım tarihleri arasında 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

31 Ekim'de Katar'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Alya Ahmed bin Seyf, söz konusu zirvenin, BM Genel Kurulu'nun New York veya Cenevre dışında düzenlediği ilk resmi toplantı olacağını belirtmişti.

Katar haber ajansının aktardığına göre, pazar akşamından itibaren çok sayıda lider ve yetkili zirveye katılmak üzere Doha'ya gelmeye başladı.