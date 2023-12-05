Katar Emiri Gazze'nin İsrail'in güvenlik meselesi olmadığını belirtti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Gazze'nin İsrail'in güvenlik meselesi olmadığını belirtti.

Şeyh Temim, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 44. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Gazze'nin, İsrail'in güvenlik meselesi olmadığını söyleyen Şeyh Temim, "Gazze meselesini, sanki tek başına ayrı bir meseleymiş gibi ya da Gazze Şeridi'nin tabi olduğu güvenlik düzenlemelerini gerektiren bir İsrail güvenlik meselesiymiş gibi çözmek mümkün değildir. Çözüm, işgalin sona ermesi ve Filistin halkının sorunlarının çözülmesidir." ifadelerini kullandı.

Gazze'de işlenen suçun 2 aydır sürmesi uluslararası toplumun utancı

İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği katliamlara ilişkin uluslararası soruşturma açılması gerektiğine dikkati çeken Şeyh Temim, kadınların, çocukların, masum sivillerin kasıtlı olarak sistematik bir şekilde öldürüldüğü Gazze'de işlenen bu menfur suçun yaklaşık 2 aydır sürmesine izin vermenin uluslararası toplumun utancı olduğunu vurguladı.

Hangi ırktan, dinden veya milletten olursa olsun sivillerin hedef alınmasını kınadığını söyleyen Şeyh Temim, sivillerin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Şeyh Temim, KİK ülkelerinin bazı bölgesel sorunların çözümüne, üye ülkelerin çıkarlarını gözetecek ve halklarının beklentilerinin karşılanmasına katkıda bulunacak anlayış ve işbirliğine ulaşabileceğine duyduğu güveni dile getirdi.

Katar Emiri, uluslararası ve bölgesel alanda yaşanan hızlı değişimlerin, bunlarla başa çıkmak, olumsuz sonuçlarından kaçınmak ve konseyin çeşitli ekonomik, güvenlik ve sosyal alanlardaki kazanımlarını desteklemek için sürekli istişare ve koordinasyonu gerektirdiğini ifade etti.