Katar Emiri: Gazze'deki Olaylar Soykırımdır

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Gazze'deki olayları soykırım olarak nitelendirirken, uluslararası toplumun Filistin halkının dramına sessiz kalmasını eleştirdi. Emiri, Filistin'in BM'de tam üyelik elde etmesini umduğunu belirtti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Gazze'de son iki yılda yaşananların açıkça bir soykırım olduğunu vurgularken, uluslararası toplumun Filistin halkının dramına sessiz kalmasını ise utanç verici olarak nitelendirdi.

Katar Şura Meclisinin 54. dönem açılışında yaptığı konuşmada Şeyh Temim, "Gazze, Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu konudaki tutumumuz, bugün dünya genelinde barıştan yana güçlerin ve kamuoyunun benimsediği yaklaşımla örtüşmektedir. Gazze'de yaşananlar açıkça bir soykırımdır." dedi.

Şeyh Temim, 150'den fazla ülkenin Filistin'i tanımasının memnuniyet verici olduğunu belirterek "Bu yönelimin, Filistin'in Birleşmiş Milletlerde tam üyelik elde etmesine, işgalin sona ermesine ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasına katkı sağlamasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun, Filistin halkının yaşadığı trajedi karşısında yeterli adımı atmadığını vurgulayan Katar Emiri, şöyle konuştu:

"Ne yazık ki uluslararası meşruiyet, söz konusu Filistin olunca kendini dayatma gücünü kaybediyor. İsrail'in Gazze'yi yaşanmaz hale getirmesini ve işlediği tüm suçları bir kez daha en sert şekilde kınıyoruz. Ateşkesi ihlal eden, Batı Şeria'daki işgali derinleştiren ve Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirmeye çalışan İsrail'e karşı asla sessiz kalmayacağız."

"Doha saldırısı açık bir devlet terörüdür"

İsrail'in arabuluculuk görevini üstlenen bir devlete saldırarak uluslararası yasaları ihlal ettiğini vurgulayan Şeyh Temim, "İsrail, bir müzakere heyetinin üyelerini hedef almaya kalkışarak devletler arası ilişkileri düzenleyen tüm hukuk ve teamülleri çiğnemiştir. Bu saldırı açık bir devlet terörüdür. Uluslararası tepkiler de bu eylemi gerçekleştirenleri şaşırtacak kadar güçlü olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Katar'ın son dönemde karşılaştığı bölgesel ve uluslararası sınamalara rağmen daha güçlü ve dayanıklı bir ülke haline geldiğini söyleyen Şeyh Temim, arabuluculuk ve insani yardım alanlarında yürüttükleri aktif diplomatik çabaların ülkenin küresel itibarını güçlendirdiğini belirterek "Dünyada barışın, istikrarın ve insani dayanışmanın sağlanmasına katkı sunmak, dış politikamızın temel ilkelerinden biridir." dedi.

Ülkesinin son dönemde iki egemenlik ihlaline maruz kaldığını belirten Katar Emiri, "Biri İran'dan, diğeri İsrail'den gelen bu iki ihlal, uluslararası toplum tarafından kınanmıştır. Katar bu süreçlerden daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Katar'ın uluslararası toplumun etkin bir üyesi olarak bölgesel barışa ve küresel güvenliğe katkı sunmayı sürdüreceğini belirten Şeyh Temim, "Katar, Arap ve İslam dünyasının karşı karşıya bulunduğu zorluklara çözüm üretmek ve uluslararası barış ile güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunmak için tüm imkanlarını seferber etmektedir." şeklinde konuştu.

Katar Emiri, uluslararası barış ve arabuluculuk çabalarında istikrarlı, ilkeli ve sorumlu bir tutum izlemeye devam edeceklerini belirterek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
500
