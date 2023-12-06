- Katar Emiri: "Bu, İsrail tarafından işlenen bir soykırımdır" Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, 44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde gerçekleştirdiği açılış konuşmasında Gazze'de yaşananlara değinerek, "Bu, İsrail tarafından işlenen bir soykırımdır" dedi.

Katar Emiri: 'Bu, İsrail tarafından işlenen bir soykırımdır'

- Katar Emiri: "Bu, İsrail tarafından işlenen bir soykırımdır"

DOHA - Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, 44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde gerçekleştirdiği açılış konuşmasında Gazze'de yaşananlara değinerek, "Bu, İsrail tarafından işlenen bir soykırımdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün geldiği Katar'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü temasları kapsamında Doha'nın ev sahipliğinde düzenlenen Körfez ülkeleri liderlerinin de yer aldığı 44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılıyor. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Gazze'de yaşananların İsrail tarafından gerçekleştirilen bir soykırım olduğunu dile getirerek, İsrail'i sert bir dille kınadı. Al Thani, "İsrail işgal güçleri tüm siyasi, ahlaki ve insani değerleri ihlal etti. Bu, sistematik ve kasıtlı olarak masum, silahsız insanların öldürüldüğü bu iğrenç suçun işlenmesine izin vermek uluslararası toplum için rezil, utanç verici bir durum" ifadelerini kullandı.

"Bu İsrail tarafından işlenen bir soykırımdır" diyen Katar Emiri, Filistinlilerin haklı davalarındaki kararlı duruşundan ötürü takdir edilmesi gerektiğini dile getirerek, kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.