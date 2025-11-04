Katar Emiri: Barış Olmadan Sürdürülebilir Kalkınma Mümkün Değil

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, sosyal kalkınmanın ülkeler için bir tercih değil varoluşsal bir zorunluluk olduğunu belirterek "Barış olmadan sürdürülebilir kalkınma mümkün değil." dedi.

Emir Temim, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İkinci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Uluslararası topluma Filistin halkına yönelik desteğini artırma, yeniden inşa çalışmalarına katkı sağlama ve temel insani ihtiyaçların karşılanması için çabaları yoğunlaştırma çağrısında bulunan Katar Emiri, "Toplumlarda barış ve istikrar olmadan sosyal kalkınma gerçekleştirilemez. Biz kalıcı barışın ancak adil barış olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Filistin halkının İsrail saldırılarının yol açtığı yıkıcı etkilerle başa çıkabilmesi için tüm dünyanın desteğine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Emir Temim, Sudan'ın El-Faşir kentinde yaşananlardan da derin üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Katar Emiri, şunları kaydetti:

"Sudan iki buçuk yıldır bu savaşın dehşetini yaşıyor. Artık buna son vermek ve Sudan'daki savaşın sona ermesi, ülkenin birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacak siyasi bir çözüme ulaşılması gerekmektedir."

Emir Temim konuşmasında, zirvenin Birleşmiş Milletler Şartı'na yeniden bağlılık için önemli bir fırsat sunduğunu da ifade ederek yoksulluk ve işsizlik gibi kalkınma hedeflerini engelleyen sorunlarla mücadelede uluslararası dayanışmanın ve etkin işbirliğinin gerekliliğine dikkati çekti.

Zirvenin 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanmasına ivme kazandıracağını vurgulayan Katar Emiri, ülkesinin uluslararası toplumun etkin bir ortağı olarak bu süreçte rol oynamaya devam edeceğini belirtti.

Emir Temim, Katar'ın uluslararası toplumun etkin bir üyesi olarak bölgesel barışa ve küresel güvenliğe katkı sunmayı sürdüreceğini aktardı.