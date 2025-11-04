Haberler

Katar Emiri: Barış Olmadan Sürdürülebilir Kalkınma Mümkün Değil

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Doha'da düzenlenen İkinci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, uluslararası topluma Filistin halkına destek çağrısında bulundu ve barışın sosyal kalkınmanın ön koşulu olduğunu vurguladı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, sosyal kalkınmanın ülkeler için bir tercih değil varoluşsal bir zorunluluk olduğunu belirterek "Barış olmadan sürdürülebilir kalkınma mümkün değil." dedi.

Emir Temim, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İkinci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Uluslararası topluma Filistin halkına yönelik desteğini artırma, yeniden inşa çalışmalarına katkı sağlama ve temel insani ihtiyaçların karşılanması için çabaları yoğunlaştırma çağrısında bulunan Katar Emiri, "Toplumlarda barış ve istikrar olmadan sosyal kalkınma gerçekleştirilemez. Biz kalıcı barışın ancak adil barış olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Filistin halkının İsrail saldırılarının yol açtığı yıkıcı etkilerle başa çıkabilmesi için tüm dünyanın desteğine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Emir Temim, Sudan'ın El-Faşir kentinde yaşananlardan da derin üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Katar Emiri, şunları kaydetti:

"Sudan iki buçuk yıldır bu savaşın dehşetini yaşıyor. Artık buna son vermek ve Sudan'daki savaşın sona ermesi, ülkenin birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacak siyasi bir çözüme ulaşılması gerekmektedir."

Emir Temim konuşmasında, zirvenin Birleşmiş Milletler Şartı'na yeniden bağlılık için önemli bir fırsat sunduğunu da ifade ederek yoksulluk ve işsizlik gibi kalkınma hedeflerini engelleyen sorunlarla mücadelede uluslararası dayanışmanın ve etkin işbirliğinin gerekliliğine dikkati çekti.

Zirvenin 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanmasına ivme kazandıracağını vurgulayan Katar Emiri, ülkesinin uluslararası toplumun etkin bir ortağı olarak bu süreçte rol oynamaya devam edeceğini belirtti.

Emir Temim, Katar'ın uluslararası toplumun etkin bir üyesi olarak bölgesel barışa ve küresel güvenliğe katkı sunmayı sürdüreceğini aktardı.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Tek şey istemiş! Orkun'un soyunma odasında ne dediği ortaya çıktı

Soyunma odasında ne konuştukları ortaya çıktı
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı

Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı
Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından tahliye başvurusu

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Karar sonrası harekete geçtiler
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi

Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi
Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor

Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında

Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında
Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Maçtan daha çok konuşulan kare
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.