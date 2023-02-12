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Katar Emiri Al Thani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gidiyor

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Katar Emiri Al Thani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gidiyor

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gidiyor.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gidiyor.

Katar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye desteğini sürdürüyor. Katar Haber Ajansı, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye bir çalışma ziyareti düzenlediğini duyurdu. Sabah saatlerinde Türkiye'ye gitmek üzere başkent Doha'dan yola çıkan Al Thani'ye ziyaretinde resmi bir heyet de eşlik ediyor. - DOHA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş Türkiye Katar Politika Güncel Haberler

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