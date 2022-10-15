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Katar Emiri Al Sani'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telgrafı

Güncel Haberler

Katar Emiri Al Sani'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telgrafı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye telgrafı çekti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye telgrafı çekti.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberinde, "Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Bartın vilayetindeki maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir başsağlığı telgrafı yolladığı" belirtildi.

Telgrafta Katar Emiri'nin, yaralılara acil şifalar temennisinde bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Bartın Katar Güncel Haberler

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