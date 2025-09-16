Katar Emiri, ABD Dışişleri Bakanı ile Savunma İlişkilerini Görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, başkent Doha'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Katar ile ABD arasındaki stratejik ilişkiler ve özellikle savunma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesinin yolları ele alındı.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, İsrail'in geçen hafta Doha'ya düzenlediği saldırının yansımaları, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve esir takası ile bölgedeki tansiyonun düşürülmesine yönelik ortak diplomatik çabalar masaya yatırıldı.

"Egemenliğimizi savunmakta kararlıyız"

Öte yandan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, düzenlediği basın toplantısında görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ensari, görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklık, İsrail'in Doha'ya düzenlediği saldırı ve Gazze'deki gelişmelerin ele alındığını aktardı.

Ziyaretin amacının, İsrail'in Doha'ya saldırısının ardından ABD'nin Katar'ın güvenliği ve egemenliğine tam desteğini yeniden teyit etmek olduğunu belirten Ensari, "ABD ile ilişkilerimiz özellikle savunma alanında stratejiktir. Egemenliğimizi savunmakta kararlıyız ve benzer saldırıların tekrarlanmaması için gerekli adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

"Netanyahu, kendisiyle müzakere eden herkesi öldürmek istiyor"

Ensari "Netanyahu'ya mesajımız; uluslararası hukukun cezasız şekilde ihlal edilmesi durumunun artık devam etmeyeceğidir." dedi.

Gazze'de ateşkes müzakerelerine de değinen Ensari, "Müzakereler şu an gerçekçi görünmüyor. Çünkü Netanyahu, kendisiyle müzakere eden herkesi öldürmek ve arabulucu ülkeyi dahi bombalamak istiyor." ifadelerini kullandı.