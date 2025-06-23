Katar, El Udeid Hava Üssü'ne Yönelik Füze Saldırısını Önledi
Katar Savunma Bakanlığı, İran tarafından El Udeid Hava Üssü'ne yapılan füze saldırısını başarıyla püskürttüğünü duyurdu. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.
(ANKARA) - Katar Savunma Bakanlığı, Katar hava savunma sistemlerinin İran'ın El Udeid Hava Üssü'nü hedef alan bir füze saldırısını önlediğini açıkladı.
İran, Katar'da ABD'nin El Udeid Hava Üssü'nü hedef alan bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıya ilişkin Katar Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Katar Savunma Bakanlığı, Katar hava savunmasının El Udeid Hava Üssü'nü hedef alan bir füze saldırısını başarıyla püskürttü. Silahlı kuvvetlerin dikkati ve alınan önleyici tedbirler sayesinde olay sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Katar'ın hava sahası ve toprakları güvende ve Katar silahlı kuvvetlerinin her türlü tehlikeye karşı daima hazırlıklı. Bölgede bulunanlar resmi kaynaklardan yapılan yönlendirme ve gelişmeleri takip etmeli."