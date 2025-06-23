Katar, El Udeid Hava Üssü'ne Yönelik Füze Saldırısını Önledi

(ANKARA) - Katar Savunma Bakanlığı, Katar hava savunma sistemlerinin İran'ın El Udeid Hava Üssü'nü hedef alan bir füze saldırısını önlediğini açıkladı.

İran, Katar'da ABD'nin El Udeid Hava Üssü'nü hedef alan bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıya ilişkin Katar Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Katar Savunma Bakanlığı, Katar hava savunmasının El Udeid Hava Üssü'nü hedef alan bir füze saldırısını başarıyla püskürttü. Silahlı kuvvetlerin dikkati ve alınan önleyici tedbirler sayesinde olay sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Katar'ın hava sahası ve toprakları güvende ve Katar silahlı kuvvetlerinin her türlü tehlikeye karşı daima hazırlıklı. Bölgede bulunanlar resmi kaynaklardan yapılan yönlendirme ve gelişmeleri takip etmeli."