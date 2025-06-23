Katar, El Udeid Hava Üssü'ne Yönelik Füze Saldırısını Önledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar Savunma Bakanlığı, İran tarafından El Udeid Hava Üssü'ne yapılan füze saldırısını başarıyla püskürttüğünü duyurdu. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

(ANKARA) - Katar Savunma Bakanlığı, Katar hava savunma sistemlerinin İran'ın El Udeid Hava Üssü'nü hedef alan bir füze saldırısını önlediğini açıkladı.

İran, Katar'da ABD'nin El Udeid Hava Üssü'nü hedef alan bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıya ilişkin Katar Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Katar Savunma Bakanlığı, Katar hava savunmasının El Udeid Hava Üssü'nü hedef alan bir füze saldırısını başarıyla püskürttü. Silahlı kuvvetlerin dikkati ve alınan önleyici tedbirler sayesinde olay sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Katar'ın hava sahası ve toprakları güvende ve Katar silahlı kuvvetlerinin her türlü tehlikeye karşı daima hazırlıklı. Bölgede bulunanlar resmi kaynaklardan yapılan yönlendirme ve gelişmeleri takip etmeli."

Kaynak: ANKA / Güncel
Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok

Merak edilen soruya Rusya'dan yanıt var!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu

Eski AK Parti Milletvekili evinde ölü bulundu
İsrailli Bakan'dan 'Tahran yönetimi devrilene kadar İran'a saldırılar sürmeli' açıklaması

İsrailli Bakan, İran üzerindeki planlarını itiraf etti
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız

Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız
Sırbistan, İsrail'e mühimmat satışını durdurdu

İran saldırısı sonrası mühimmat satışını durdurdular
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.