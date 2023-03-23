Üye Girişi
Haberi Paylaş

Katar Dünya Kupası'nda Kullanılan Konteynerleri Türkiye'ye Gönderiyor

Güncel Haberler

Katar, Dünya Kupası'nda taraftarların kalması için kullanılan 10 bin konteyneri, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerin kullanması için Türkiye ve Suriye'ye gönderiyor.

Katar, Dünya Kupası'nda taraftarların kalması için kullanılan 10 bin konteyneri, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerin kullanması için Türkiye ve Suriye'ye gönderiyor

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Kahramanmaraş Türkiye Katar Güncel Haberler

title