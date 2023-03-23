Katar Dünya Kupası'nda Kullanılan Konteynerleri Türkiye'ye Gönderiyor

Katar, Dünya Kupası'nda taraftarların kalması için kullanılan 10 bin konteyneri, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerin kullanması için Türkiye ve Suriye'ye gönderiyor.