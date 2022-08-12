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Katar Dünya Kupası Bir Gün Erken Başlayacak

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Katar Dünya Kupası Bir Gün Erken Başlayacak

ZÜRİH, 12 Ağustos (Xinhua) -- FIFA Perşembe günü, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın, ev sahibi ülke Katar'ın açılış maçıyla bir gün erken başlayacağını açıkladı.

ZÜRİH, 12 Ağustos (Xinhua) -- FIFA Perşembe günü, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın, ev sahibi ülke Katar'ın açılış maçıyla bir gün erken başlayacağını açıkladı. Daha önceki programa göre, 2022 Dünya Kupası 21 Kasım günü saat 13.00'te Senegal ile Hollanda arasında oynanacak açılış maçı ile başlayacaktı ve açılış töreni de Katar ile Ekvador arasında saat 19.00'daki mücadeleden önce yapılacaktı.

FIFA Konseyi Bürosu tarafından oybirliğiyle alınan kararın ardından dört yılda bir düzenlenen bu etkinlik şimdi, Katar'ın tek maç olarak 20 Kasım günü saat 19.00'da Ekvador'a karşı oynayacak olması nedeniyle yerel ve uluslararası taraftarlar için daha da büyük bir kutlama ile başlayacak. Dolayısıyla Senegal ile Hollanda arasındaki karşılaşma 21 Kasım saat 19.00'a ertelendi.

FIFA, "Değişikliğin, FIFA Dünya Kupası'nın ya ev sahibi ülkenin ya da son şampiyon ülkenin yer aldığı ilk maç ile yapılacak açılış töreniyle başlatılmasının önemi konusunda uzun süredir devam eden bir geleneğin sürekliliğini sağladığı" belirtildi. Diğer maçlarda değişiklik yapılmayan programa göre final maçı 18 Aralık'ta Lusail Stadı'nda oynanacak.

Xinhua / Güncel

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